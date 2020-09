Serie A, un film dell'errore (Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA - Avrebbero dovuto formare una coppia: Dzeko l'ha buttata via e Ronaldo ha rimediato a una Juve a lungo ordinaria. Tutto qui? No, anche altro, molto altro. Per fortuna di Pirlo, ieri sera Edin ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA - Avrebbero dovuto formare una coppia: Dzeko l'ha buttata via e Ronaldo ha rimediato a una Juve a lungo ordinaria. Tutto qui? No, anche altro, molto altro. Per fortuna di Pirlo, ieri sera Edin ...

DisneyPlusIT : Le serie TV più amate arrivano ad ottobre! The Mandalorian 2, la 3° stagione di Violetta e di Soy Luna... e poi il… - FIGC : #FIGC offre 6 mesi di #TIMVISION ai propri tesserati! Con la TV di #TIM, partner della #Nazionale Bandiera italiana… - akarui_33 : Non solo il porno, ma anche film, serie tv e canzoni contribuiscono a diseducare i minorenni in campo sessuale. Es:… - GiadSomerhalder : RT @valeobrien_: posso sposarmi con i personaggi delle serie/film? ah no? non posso? - sportli26181512 : #SerieA, un film dell'errore: -