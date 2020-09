Serie A, tutto pronto per Bologna-Parma: quote e probabili formazioni. Le scelte Mihajlovic e Liverani di (Di lunedì 28 settembre 2020) tutto pronto per Bologna-Parma.Derby tutto emiliano al 'Dall'Ara' dove Bologna e Parma vogliono riscattare la falsa partenza della scorsa settimana: la gara, in programma alle ore 20.45, sarà visibile in tv su Sky. Nonostante l'obiettivo comune, le quote e i pronostici dei bookamers preannunciano una gara in favore dei padroni di casa. Il segno 1, infatti, è offerto a 1.95, il segno X a 3.70 e infine il segno 2 a 3.85.Sinisa Mihajlovic lancia De Silvestri come terzino destro, a centrocampo fiducia a Schouten, con Poli è leggermente favorito su Dominguez e Svanberg. In attacco dietro l'esperto Palacio agiranno Soriano, Barrow e Skov Olsen: come annunciato da Mihajlovic, ... Leggi su mediagol (Di lunedì 28 settembre 2020)per.Derbyemiliano al 'Dall'Ara' dovevogliono riscattare la falsa partenza della scorsa settimana: la gara, in programma alle ore 20.45, sarà visibile in tv su Sky. Nonostante l'obiettivo comune, lee i pronostici dei bookamers preannunciano una gara in favore dei padroni di casa. Il segno 1, infatti, è offerto a 1.95, il segno X a 3.70 e infine il segno 2 a 3.85.Sinisalancia De Silvestri come terzino destro, a centrocampo fiducia a Schouten, con Poli è leggermente favorito su Dominguez e Svanberg. In attacco dietro l'esperto Palacio agiranno Soriano, Barrow e Skov Olsen: come annunciato da, ...

SerieA : Tutto pronto per la seconda giornata. Ecco le gare! ?? Resta aggiornato con l'App ufficiale di Lega Serie A e scop… - tuttosport : Legali #Juve in procura a #Perugia: 'Tutto trasparente. La verità è stata alterata' - tuttosport : #Juve, lettera di #Agnelli agli azionisti: 'Vogliamo vincere tutto' ?? - Mediagol : #SerieA, tutto pronto per #Bologna-#Parma: quote e probabili formazioni. Le scelte Mihajlovic e Liverani di - maestrodistrada : Alle persone coscienziose e serie non interessa che “marcisca in prigione” ( lo stesso discorso vale per il ns.… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie tutto Crotone-Milan, tutto quello che c'è da sapere Sky Sport De Siervo (Lega Serie A): «Avremo sorprese positive dalla vendita diritti tv»

«A oggi il danno per la Serie A è di 500 milioni, che è una cifra-monstre non solo per la Serie A, ma perché la Serie A ...

L’Atalanta locomotiva del riscatto nell’anno più buio per Bergamo

I primati che portano la provincia sul podio 2020 non si fermano alla «Dea», ma riguardano anche il ciclismo e gli sport invernali ...

«A oggi il danno per la Serie A è di 500 milioni, che è una cifra-monstre non solo per la Serie A, ma perché la Serie A ...I primati che portano la provincia sul podio 2020 non si fermano alla «Dea», ma riguardano anche il ciclismo e gli sport invernali ...