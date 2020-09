Serie A, Mancini: “Campionato equilibrato, ma vedo la Juventus ancora davanti” (Di lunedì 28 settembre 2020) “Il campionato appena iniziato sembra equilibrato, ma la Juventus mi sembra essere la squadra con più qualità al momento”. Queste le parole del commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini a margine della cerimonia di consegna dei premi Manlio Scopigno ad Amatrice: “Penso che la Juventus abbia ancora l’organico più ampio per giocare tutte le competizioni – sottolinea il ct dell’Italia – ma credo che tutte le altre, Lazio, Roma, Milan, Inter, Napoli e Atalanta, possano dar fastidio e giocarsi il campionato”. “L’Italia ha sempre avuto giocatori bravi, ma ci sono momenti in cui le cose non vanno per il meglio. In questi due anni abbiamo fatto molto bene, possiamo migliorare perché abbiamo giocatori molto ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020) “Il campionato appena iniziato sembra, ma lami sembra essere la squadra con più qualità al momento”. Queste le parole del commissario tecnico della Nazionale Robertoa margine della cerimonia di consegna dei premi Manlio Scopigno ad Amatrice: “Penso che laabbial’organico più ampio per giocare tutte le competizioni – sottolinea il ct dell’Italia – ma credo che tutte le altre, Lazio, Roma, Milan, Inter, Napoli e Atalanta, possano dar fastidio e giocarsi il campionato”. “L’Italia ha sempre avuto giocatori bravi, ma ci sono momenti in cui le cose non vanno per il meglio. In questi due anni abbiamo fatto molto bene, possiamo migliorare perché abbiamo giocatori molto ...

