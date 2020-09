Serie A, Bologna-Parma 4-1: il derby d’Emilia va ai felsinei, Soriano protagonista del match (Di lunedì 28 settembre 2020) Vittoria tra le mura amiche per il Bologna di Sinisa Mihajlovic.In occasione della seconda giornata di Serie A, si sono sfidate Bologna e Parma a partire dalle ore 20.45 del monday night dello stadio "Renato Dall'Ara". Al triplice fischio del direttore di gara, la compagine guidata da Sinisa Mihajlovic si è aggiudicata i tre punti grazie ad un ottima prestazione dei suoi calciatori. Fabio Liverani, sulla panchina del Parma, non può che essere deluso dal risultato ottenuto nel derby emiliano contro i felsinei.Serie A, Agnelli e Zhang a casa Milan: incontro con la dirigenza rossonera. Il motivo…L'incontro di lunedì sera viene aperto da Roberto Soriano al minuto numero 16, con un gran gol di testa da parte del ... Leggi su mediagol (Di lunedì 28 settembre 2020) Vittoria tra le mura amiche per ildi Sinisa Mihajlovic.In occasione della seconda giornata diA, si sono sfidatea partire dalle ore 20.45 del monday night dello stadio "Renato Dall'Ara". Al triplice fischio del direttore di gara, la compagine guidata da Sinisa Mihajlovic si è aggiudicata i tre punti grazie ad un ottima prestazione dei suoi calciatori. Fabio Liverani, sulla panchina del, non può che essere deluso dal risultato ottenuto nelemiliano contro iA, Agnelli e Zhang a casa Milan: incontro con la dirigenza rossonera. Il motivo…L'incontro di lunedì sera viene aperto da Robertoal minuto numero 16, con un gran gol di testa da parte del ...

