Serie A, Bologna e Parma chiudono la seconda giornata: Palacio sfida Gervinho. Ecco le formazioni ufficiali (Di lunedì 28 settembre 2020) Bologna e Parma si sfidano nel secondo monday night della Serie A.Entrambe reduci da una sconfitta per 2-0 rispettivamente subita contro Milan e Napoli, le due compagini emiliane hanno voglia di rifarsi nel derby regionale in programma alle ore 20:45 e in diretta su Sky Sport Serie A. La squadra rossoblu - guidata dal tecnico Sinisa Mihajlovic - è all'esordio casalingo al Dall'Ara e fare bene davanti ai mille supporters presenti allo stadio potrebbe rivelarsi una motivazione in più per i padroni di casa che, dall'altra parte, troveranno gli uomini del neo allenatore Fabio Liverani pronti a riservare una grande prestazione.Il Bologna dovrà fare a meno dello squalificato Djks sulla fascia sinistra, al ... Leggi su mediagol (Di lunedì 28 settembre 2020)sino nel secondo monday night dellaA.Entrambe reduci da una sconfitta per 2-0 rispettivamente subita contro Milan e Napoli, le due compagini emiliane hanno voglia di rifarsi nel derby regionale in programma alle ore 20:45 e in diretta su Sky SportA. La squadra rossoblu - guidata dal tecnico Sinisa Mihajlovic - è all'esordio casalingo al Dall'Ara e fare bene davanti ai mille supporters presenti allo stadio potrebbe rivelarsi una motivazione in più per i padroni di casa che, dall'altra parte, troveranno gli uomini del neo allenatore Fabio Liverani pronti a riservare una grande prestazione.Ildovrà fare a meno dello squalificato Djks sulla fascia sinistra, al ...

