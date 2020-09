Serie A, ben 14 tesserati del Genoa positivi al Coronavirus (Di lunedì 28 settembre 2020) Emergenza Coronavirus al Genoa Allarme Coronavirus in casa Genoa. Il club rossoblu, secondo indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, dopo Perin e Schone conta altri casi positività al Covid-19. Sarebbero 14 i tesserati, tra giocatori e membro dello staff, ad essere risultati positivi. Oltre ai tesserati rossoblu tamponi anche in casa Napoli, avversari dei Genoani nella seconda giornata di Serie A disputatasi ieri. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) EmergenzaalAllarmein casa. Il club rossoblu, secondo indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, dopo Perin e Schone conta altri casità al Covid-19. Sarebbero 14 i, tra giocatori e membro dello staff, ad essere risultati. Oltre airossoblu tamponi anche in casa Napoli, avversari deini nella seconda giornata diA disputatasi ieri. L'articolo proviene da intermagazine.

Coronavirus in Serie A: 14 casi tra le fine del Genoa