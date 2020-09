Serie A, Agnelli e Zhang a casa Milan: incontro con la dirigenza rossonera. Il motivo… (Di lunedì 28 settembre 2020) Andrea Agnelli e Steven Zhang in visita al quartier generale del Milan.I vertici di Juventus, Inter e Milan questa mattina si sono riuniti intorno ad un tavolo per discutere di diverse tematiche attuali: dalla vicenda relativa alla riapertura degli stadi, al rinnovo dei contratti per i diritti televisivi. Al centro dell’incontro, dunque, questioni legate al sistema calcio e al futuro della Serie A. E Agnelli - secondo quanto riportato da 'Tuttosport' - ha voluto confrontarsi con il club rossonero.VIDEO Juventus, Andrea Agnelli all’assemblea Eca: “Conseguenze pandemia Covid-19 drammatiche, molti club rischiano il crollo”Inter, Zhang: “Mercato? Prima si vende e poi si compra. Vi svelo tutta la ... Leggi su mediagol (Di lunedì 28 settembre 2020) Andreae Stevenin visita al quartier generale del.I vertici di Juventus, Inter equesta mattina si sono riuniti intorno ad un tavolo per discutere di diverse tematiche attuali: dalla vicenda relativa alla riapertura degli stadi, al rinnovo dei contratti per i diritti televisivi. Al centro dell’, dunque, questioni legate al sistema calcio e al futuro dellaA. E- secondo quanto riportato da 'Tuttosport' - ha voluto confrontarsi con il club rossonero.VIDEO Juventus, Andreaall’assemblea Eca: “Conseguenze pandemia Covid-19 drammatiche, molti club rischiano il crollo”Inter,: “Mercato? Prima si vende e poi si compra. Vi svelo tutta la ...

PietroMazzara : Ad integrazione del tweet precedente, non c’è solo #Agnelli a Casa #Milan, ma anche rappresentanti di altri club, c… - tancredipalmeri : Agnelli non sarà contentissimo. Infantino: “Crediamo veramente che la Serie A negli ultimi 9 anni sia stata così e… - tuttosport : #Juve, lettera di #Agnelli agli azionisti: 'Vogliamo vincere tutto' ?? - Livia_DiGioia : RT @PietroMazzara: Ad integrazione del tweet precedente, non c’è solo #Agnelli a Casa #Milan, ma anche rappresentanti di altri club, con te… - Mediagol : #SerieA, Agnelli e #Zhang a casa #Milan: incontro con la dirigenza rossonera. Il motivo… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Agnelli Agnelli e Zhang a Casa Milan per discutere della Lega Serie A Corriere dello Sport Agnelli e Zhang a Casa Milan per discutere della Lega Serie A

I presidenti di Juve e Inter a colloquio con i rossoneri Scaroni e Gazidis: sul piatto le offerte dei fondi per la nuova media company del calcio ...

Calciomercato Juventus, Agnelli a Casa Milan | Un difensore in rossonero

Più facile dunque che a partire sia Rugani ma non sono da escludere novità o sorprese nelle prossime ore, intanto Agnelli a Casa Milan potrebbe anche parlare di mercato. >>> Calciomercato Juventus, ad ...

I presidenti di Juve e Inter a colloquio con i rossoneri Scaroni e Gazidis: sul piatto le offerte dei fondi per la nuova media company del calcio ...Più facile dunque che a partire sia Rugani ma non sono da escludere novità o sorprese nelle prossime ore, intanto Agnelli a Casa Milan potrebbe anche parlare di mercato. >>> Calciomercato Juventus, ad ...