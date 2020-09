Serena Grandi e la bancarotta, parla il figlio: “Ho pensato di farla finita” (Di lunedì 28 settembre 2020) Serena Grandi è ancora nello sconforto per la condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione per via della bancarotta e del fallimento del suo ristorante, la Locanda di Miranda. L’attrice si è sfogata insieme al figlio a Live-Non è la D’Urso, raccontando alcuni dettagli della vicenda. A parlare, in un video mandato in onda in trasmissione, è anche il figlio di Serena Grandi, Edoardo Ercole, che con la madre partecipava all’attività del ristorante. “Qui dentro abbiamo passato tanto tempo ed è successo di tutto. Avevamo aperto questo posto che doveva essere il nostro ritiro ma forse abbiamo sottovalutato la cosa. Io in questa cucina in un momento di disperazione ho pensato ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 28 settembre 2020)è ancora nello sconforto per la condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione per via dellae del fallimento del suo ristorante, la Locanda di Miranda. L’attrice si è sfogata insieme ala Live-Non è la D’Urso, raccontando alcuni dettagli della vicenda. Are, in un video mandato in onda in trasmissione, è anche ildi, Edoardo Ercole, che con la madre partecipava all’attività del ristorante. “Qui dentro abbiamo passato tanto tempo ed è successo di tutto. Avevamo aperto questo posto che doveva essere il nostro ritiro ma forse abbiamo sottovalutato la cosa. Io in questa cucina in un momento di disperazione ho...

trash_italiano : Assurdo che Serena Grandi non possa difendersi in tribunale con 'io so' premio Oscar' #noneladurso - PerezSilvina : @gerrygreco @andreavianel Auguri Andrea Gerry e Serena! Siete stati dei grandi timonieri! - arrchieandrewss : RT @trash_italiano: Assurdo che Serena Grandi non possa difendersi in tribunale con 'io so' premio Oscar' #noneladurso - LetoAndry : RT @fanpage: A #noneladurso Serena Grandi nega le accuse dopo la condanna - cristia_urbano : RT @trash_italiano: Assurdo che Serena Grandi non possa difendersi in tribunale con 'io so' premio Oscar' #noneladurso -