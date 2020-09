Serena Grandi condannata per non avere pagato i dipendenti: "Mio figlio ha pensato di farla finita" - (Di lunedì 28 settembre 2020) Roberta Damiata Due anni e due mesi la condanna per Serena Grandi, che a Live non è la d'Urso racconta la sua verità e anche tutto il dolore che questa vicenda le ha portato “condannata per la sua ingenuinità”, così la pensano i due opinionisti di Live Non è la d’uso sulla vicenda che vede coinvolta Serena Grandi condannata a due anni e due mesi per il fallimento del suo ristorante “La locanda di Miranda” e per non aver pagato i suoi dipendenti, oltre ad aver sottratto beni dal suo ristorante. Le accuse sono gravi, ma Serena Grandi è molto arrabbiata per questa vicenda perché non si ritiene affatto colpevole o almeno non per come ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 settembre 2020) Roberta Damiata Due anni e due mesi la condanna per, che a Live non è la d'Urso racconta la sua verità e anche tutto il dolore che questa vicenda le ha portato “per la sua ingenuinità”, così la pensano i due opinionisti di Live Non è la d’uso sulla vicenda che vede coinvoltaa due anni e due mesi per il fallimento del suo ristorante “La locanda di Miranda” e per non averi suoi, oltre ad aver sottratto beni dal suo ristorante. Le accuse sono gravi, maè molto arrabbiata per questa vicenda perché non si ritiene affatto colpevole o almeno non per come ...

trash_italiano : Assurdo che Serena Grandi non possa difendersi in tribunale con 'io so' premio Oscar' #noneladurso - LoScemografo : La politica di oggi si fa con la Contessa De Blank, Federico Fashion Style, Gabriel Garko, Serena Grandi. Sembrereb… - hashtagtr4sh : RT @trash_italiano: Assurdo che Serena Grandi non possa difendersi in tribunale con 'io so' premio Oscar' #noneladurso - CHVNELXII : RT @trash_italiano: Assurdo che Serena Grandi non possa difendersi in tribunale con 'io so' premio Oscar' #noneladurso - lafillerousse_ : RT @trash_italiano: Assurdo che Serena Grandi non possa difendersi in tribunale con 'io so' premio Oscar' #noneladurso -