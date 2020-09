Se il benessere dei lavoratori passa anche per la digitalizzazione (e la defiscalizzazione) del welfare aziendale (Di lunedì 28 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 28 settembreIl processo di digitalizzazione del lavoro trova uno snodo cruciale anche nella digitalizzazione dei servizi di welfare offerti ai dipendenti. Si tratta di una tendenza inarrestabile soprattutto nel mondo post Covid-19 in cui le aziende stanno ideando formule di collaborazione sempre più agili e rivolte al cosiddetto «life-work balance». Il tema della digitalizzazione dei servizi di welfare aziendale è nell’agenda di molte multinazionali, ma anche di piccole e medie imprese italiane che vedono in queste formule schemi di offerta al passo con le esigenze dei lavoratori, soprattutto millennials. Bisogna però farsi trovare pronti ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 28 settembreIl processo didel lavoro trova uno snodo crucialenelladei servizi diofferti ai dipendenti. Si tratta di una tendenza inarrestabile soprattutto nel mondo post Covid-19 in cui le aziende stanno ideando formule di collaborazione sempre più agili e rivolte al cosiddetto «life-work balance». Il tema delladei servizi diè nell’agenda di molte multinazionali, madi piccole e medie imprese italiane che vedono in queste formule schemi di offerta al passo con le esigenze dei, soprattutto millennials. Bisogna però farsi trovare pronti ...

enpaonlus : - clarissa_gmai : RT @bioccolo: Una ricerca degli stessi sindacati rileva che lo smartworking aumenta il benessere, soprattutto per le donne. Risultato? 'A… - grandehermano1 : RT @CassioMagistris: ++DIRETTORIO NO GRAZIE++ Penso che solo se vi è unità il Movimento può essere forte. Vorrei che non fossimo sudditi… - hollybenji4 : RT @CassioMagistris: ++DIRETTORIO NO GRAZIE++ Penso che solo se vi è unità il Movimento può essere forte. Vorrei che non fossimo sudditi… - Grand_Battery : RT @bioccolo: Una ricerca degli stessi sindacati rileva che lo smartworking aumenta il benessere, soprattutto per le donne. Risultato? 'A… -

Ultime Notizie dalla rete : benessere dei Le aule-natura per il benessere dei bambini | il manifesto Il Manifesto Samengo (Unicef) su redazione del Codice etico del Diritto della persona di minore età alla salute e ai servizi sanitari

BARI – Il Presidente dell’UNICEF Italia Francesco Samengo ha partecipato a Bari, presso la sede del Consiglio regionale della Puglia, alla Sessione ...

'Articoliamo', al via campagna per benessere articolare in emofilia

Roma, 28 set. (Adnkronos Salute) - Un tour che attraversa da Nord a Sud l'Italia promuovendo incontri di informazione tra specialisti e persone con ...

BARI – Il Presidente dell’UNICEF Italia Francesco Samengo ha partecipato a Bari, presso la sede del Consiglio regionale della Puglia, alla Sessione ...Roma, 28 set. (Adnkronos Salute) - Un tour che attraversa da Nord a Sud l'Italia promuovendo incontri di informazione tra specialisti e persone con ...