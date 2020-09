Scuola, via al concorso straordinario per 32mila posti: si parte il 22 ottobre (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Ministero dell’Istruzione ha scelto il 22 ottobre come data per iniziare la prova del concorso straordinario per la Scuola, che andrà avanti fino a metà novembre in modo scaglionato e con la convocazione delle classi di concorso in giorni diversi. Il bando verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale domani. In tutto ci sono a disposizione 32 mila posti di ruolo per stabilizzare i precari storici. Gli aspiranti sono oltre sessantamila e si tratta di insegnanti con almeno tre anni di servizio alle spalle. Gilda, il sindacato degli insegnanti, ha elaborato i dati sui posti messi a bando per regioni: in testa la Lombardia (6.929), seguono Piemonte (3.142), Veneto (3.111), Emilia Romagna (2.803), Lazio (2.695), Campania (2.368), Toscana ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Ministero dell’Istruzione ha scelto il 22come data per iniziare la prova delper la, che andrà avanti fino a metà novembre in modo scaglionato e con la convocazione delle classi diin giorni diversi. Il bando verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale domani. In tutto ci sono a disposizione 32 miladi ruolo per stabilizzare i precari storici. Gli aspiranti sono oltre sessantamila e si tratta di insegnanti con almeno tre anni di servizio alle spalle. Gilda, il sindacato degli insegnanti, ha elaborato i dati suimessi a bando per regioni: in testa la Lombardia (6.929), seguono Piemonte (3.142), Veneto (3.111), Emilia Romagna (2.803), Lazio (2.695), Campania (2.368), Toscana ...

