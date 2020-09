Scuola, Pd: 'Il concorso straordinario va rinviato a Natale' (Di lunedì 28 settembre 2020) 'Fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ogni ripensamento è possibile anche se la decisione spetta al ministero dell'Istruzione'. Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 28 settembre 2020) 'Fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ogni ripensamento è possibile anche se la decisione spetta al ministero dell'Istruzione'.

NicolaPorro : La storia folle del #concorso dei #dirigentiscolastici annullato per irregolarità. Il racconto di @MaxDelPapa… - sole24ore : #Scuola, il #22ottobre via al primo concorso per 32mila posti riservata ai #prof #precari con tre anni di servizio… - loris30999 : RT @MediasetTgcom24: Scuola, Pd: 'Il concorso straordinario va rinviato a Natale' #Pd - corzunino : la Repubblica Ultim'ora 15.11 Il Pd ad Azzolina: scuola in difficoltà, rinviare il concorso straordinario. - LPincia : RT @andreasso1951: Scuola: dal 22 ottobre via al concorso straordinario - Cronaca - ANSA- Falla finita oca giuliva sei l’emblema della diso… -