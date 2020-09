Scuola, concorso straordinario dal 22 ottobre. Pd: "Rinviare". Azzolina: "Si farà" (Di lunedì 28 settembre 2020) La data ora è ufficiale: i concorsi nella Scuola partiranno il 22 ottobre con la prova scritta della selezione straordinaria per i docenti precari delle medie e delle superiori con almeno tre anni di servizio. La disponibilità è di 32mila posti. Secondo quanto emerso dopo l'incontro tra ministero e sindacati, le prove proseguiranno fino al 9 novembre con, nell’ordine: i concorsi ordinari per infanzia/ primaria e quelli per le secondarie di I/II grado, per un totale di altre 46mila cattedre complessive. Le domande inoltrate al Ministero dell'Istruzione sono oltre 64mila. La data del concorso andrà in Gazzetta Ufficiale domani, 29 settembre. Ma proprio sulle tempistiche, interviene il Pd, con Camilla Sgambato, responsabile Scuola del partito, che spiega: fare ora il ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 28 settembre 2020) La data ora è ufficiale: i concorsi nellapartiranno il 22con la prova scritta della selezione straordinaria per i docenti precari delle medie e delle superiori con almeno tre anni di servizio. La disponibilità è di 32mila posti. Secondo quanto emerso dopo l'incontro tra ministero e sindacati, le prove proseguiranno fino al 9 novembre con, nell’ordine: i concorsi ordinari per infanzia/ primaria e quelli per le secondarie di I/II grado, per un totale di altre 46mila cattedre complessive. Le domande inoltrate al Ministero dell'Istruzione sono oltre 64mila. La data delandrà in Gazzetta Ufficiale domani, 29 settembre. Ma proprio sulle tempistiche, interviene il Pd, con Camilla Sgambato, responsabiledel partito, che spiega: fare ora il ...

matteosalvinimi : Scuola, proposta formale della Lega. ?? No al concorso in un periodo rischioso come questo e con migliaia di catted… - Tg3web : Il concorso straordinario per stabilizzare 32.000 precari della scuola. Prove previste dal 22 ottobre fino a metà… - NicolaPorro : La storia folle del #concorso dei #dirigentiscolastici annullato per irregolarità. Il racconto di @MaxDelPapa… - CCKKI : #Scuola, #Azzolina: '#Concorso si farà, domani #date in Gazzetta' - fisco24_info : Scuola, Azzolina: 'Concorso si farà, domani date in Gazzetta' : -