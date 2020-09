Scuola concorso straordinario 2020, c’è la data: si comincia il 22 ottobre, convocati i sindacati (Di lunedì 28 settembre 2020) Ora c’è la data. Dopo mesi di polemiche, un braccio di ferro coi sindacati, l’intervento puntuale a sedare gli animi del premier Conte, arriva il primo giorno utile per il concorso tanto atteso. 32mila posti messi a bando per il quale ci sono state oltre 64mila domande. Inizierà il 22 ottobre il concorso straordinario 2020 per 32mila docenti delle medie e delle superiori con almeno tre anni di servizio. Le prove andranno avanti almeno fino a metà novembre. Subito dopo sarà il turno dei docenti ordinari per infanzia/primaria e per le secondarie di primo e secondo grado, per un totale di 46mila cattedre. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina è ferma nella sua decisione: ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 28 settembre 2020) Ora c’è la. Dopo mesi di polemiche, un braccio di ferro coi, l’intervento puntuale a sedare gli animi del premier Conte, arriva il primo giorno utile per iltanto atteso. 32mila posti messi a bando per il quale ci sono state oltre 64mila domande. Inizierà il 22ilper 32mila docenti delle medie e delle superiori con almeno tre anni di servizio. Le prove andranno avanti almeno fino a metà novembre. Subito dopo sarà il turno dei docenti ordinari per infanzia/primaria e per le secondarie di primo e secondo grado, per un totale di 46mila cattedre. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina è ferma nella sua decisione: ...

