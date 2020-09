Scuola, c’è la data per il concorso straordinario per docenti: si parte il 22 ottobre (Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA – Potrebbe essere il 22 ottobre la data del concorso straordinario dei docenti atteso dai 32mila precari con tre anni di servizio alle spalle. Manca ancora l’ufficialità, ma l’avviso dovrebbe comparire già domani in Gazzetta, mentre oggi è prevista un’informativa ai sindacati. Leggi su dire (Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA – Potrebbe essere il 22 ottobre la data del concorso straordinario dei docenti atteso dai 32mila precari con tre anni di servizio alle spalle. Manca ancora l’ufficialità, ma l’avviso dovrebbe comparire già domani in Gazzetta, mentre oggi è prevista un’informativa ai sindacati.

bendellavedova : Come i partiti della prima repubblica, M5S paralizza Paese per liti interne. E impone veto sul MES, che servirebbe… - UNICEF_Italia : C'è qualcuno che non vede l'ora di tornare a scuola... #MondayMotivation v/@KentPage for @EduCannotWait - NicolaPorro : C'è un motivo vero per il quale dovremmo abolire il valore legale del titolo di studio. Ce lo spiega @GcristianoD i… - Ss51202463 : RT @WWFitalia: Oggi il #WWF ha premiato gli 8 vincitori del contest #UrbanNature dedicato alle scuole e al loro impegno per riportare la #n… - 7aywana : @ppinkse Dove abito io in inghilterra ci sono un sacco di posti halal alhamdulillah anche a scuola c'è solo ed escl… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola c’è Saverio Raimondo: «Non c’è Sma che tenga».Videoclip per le famiglie Buone Notizie