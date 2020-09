Scuola, Arcuri colpisce ancora. Ecco cosa non torna nella folle gara dei banchi (Di lunedì 28 settembre 2020) In ritardo sui tamponi, sulle mascherine e… facile intuire di chi si stia parlando. Basta semplicemente guardare la vicenda dal suo principio per realizzare la mostruosità del gigantesco pasticcio combinato con la fornitura dei banchi. Principale artefice del capolavoro, il commissario straordinario Domenico Arcuri, il quale prima ha indetto il bando, poi, resosi conto dell’assurda richiesta da lui stesso pretesa di rientrare in quei tempi e con quelle quantità, ha iniziato a ritrattare. Dovevano arrivare l’8 settembre, al massimo il 12, poi siamo passati a “entro la fine del mese” e per concludere entro il 31 ottobre. Le consegne sono in clamoroso ritardo. Su 2.408.434 banchi monoposto, con annesse sedute, ne sono giunti a destinazione solo 300mila. Per montare una vicenda ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 28 settembre 2020) In ritardo sui tamponi, sulle mascherine e… facile intuire di chi si stia parlando. Basta semplicemente guardare la vicenda dal suo principio per realizzare la mostruosità del gigantesco pasticcio combinato con la fornitura dei. Principale artefice del capolavoro, il commissario straordinario Domenico, il quale prima ha indetto il bando, poi, resosi conto dell’assurda richiesta da lui stesso pretesa di rientrare in quei tempi e con quelle quantità, ha iniziato a ritrattare. Dovevano arrivare l’8 settembre, al massimo il 12, poi siamo passati a “entro la fine del mese” e per concludere entro il 31 ottobre. Le consegne sono in clamoroso ritardo. Su 2.408.434monoposto, con annesse sedute, ne sono giunti a destinazione solo 300mila. Per montare una vicenda ...

