Scuola. Al via dal 22 ottobre il concorso straordinario per l'assunzione dei 32mila docenti precari (Di lunedì 28 settembre 2020) L'avviso dovrebbe comparire già domani in Gazzetta. Le prove dunque si svolgeranno in più giorni e, sempre secondo quanto viene riferito, si terranno fino al 9 novembre. La prova del concorso sarà ... Leggi su rainews (Di lunedì 28 settembre 2020) L'avviso dovrebbe comparire già domani in Gazzetta. Le prove dunque si svolgeranno in più giorni e, sempre secondo quanto viene riferito, si terranno fino al 9 novembre. La prova delsarà ...

Avvenire_Nei : La missione che salva: riportare i ragazzi a scuola dopo il lockdown - mattiamagrassi : Due tamponi e certificato per tornare in classe - Radio24_news : Di fronte al computer per la didattica a distanza durante il lockdown il ragazzo ci era stato, ma aveva mostrato sc… - ValeMelis : Scuola, il 22 ottobre via al primo concorso: tutti i dettagli spiegati da @Eugenio_Bruno sul @sole24ore - MarsalaNews : #Marsala: al via la prossima settimana il servizio refezione scolastica #BREAKINGNEWS #SCUOLA -… -