Scoperto ruolo chiave molecola nella fertilità maschile (Di lunedì 28 settembre 2020) Medici e ricercatori della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e dell`Università Cattolica hanno Scoperto il ruolo chiave di una molecola nella fertilità maschile: si tratta della proteina "Sam68", che è risultata fondamentale nella formazione degli spermatozoi; il mal funzionamento di questa molecola potrebbe essere implicato in alcuni casi di sterilità maschile, infatti questa proteina è risultata in passato assente o ridotta in alcuni pazienti con problemi di fertilità. È il risultato di un lavoro pubblicato sulla rivista internazionale "Cell Reports" dal professor Claudio Sette, dell`Istituto di Anatomia umana e Biologia cellulare presso la Sede di Roma ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 28 settembre 2020) Medici e ricercatori della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e dell`Università Cattolica hannoildi unafertilità: si tratta della proteina "Sam68", che è risultata fondamentaleformazione degli spermatozoi; il mal funzionamento di questapotrebbe essere implicato in alcuni casi di sterilità, infatti questa proteina è risultata in passato assente o ridotta in alcuni pazienti con problemi di fertilità. È il risultato di un lavoro pubblicato sulla rivista internazionale "Cell Reports" dal professor Claudio Sette, dell`Istituto di Anatomia umana e Biologia cellulare presso la Sede di Roma ...

markovic23 : @stefanomeloni65 @luca5587 Bel giocatore e in un ruolo scoperto. - ISindaco : RT @IGNitalia: Dal Tokyo Game Show 2020 abbiamo scoperto nuovi dettagli sulla modalità aggiuntiva che farà parte del porting del gioco di r… - VanityFairIt : Secondo il 70% delle imprese i cittadini hanno riscoperto il ruolo dei negozi che sono sotto casa. E il 47% di ques… - MatteoDentini : Non è un’operazione che ti svolta ma tra plusvalenza, cessione di un uomo inutile e aggiunta di un uomo in un ruolo… - Il_Paradroide : RT @IGNitalia: Dal Tokyo Game Show 2020 abbiamo scoperto nuovi dettagli sulla modalità aggiuntiva che farà parte del porting del gioco di r… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperto ruolo Scoperto un pianeta extrasolare ultracaldo più grande di Giove AGI - Agenzia Giornalistica Italia IIT-Gaslini-FFC: Una nuova scoperta per migliorare l’azione dei farmaci per il trattamento della Fibrosi Cistica

Lo studio è stato realizzato dai ricercatori dell’IIT-Istituto Italiano di Tecnologia e dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova, con il supporto della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica ...

Cheops rivela un esopianeta tra i più caldi mai osservati

Eccezionale scoperta scientifica della sonda spaziale Cheops dell’Esa – missione a forte partecipazione italiana – che ha scovato un sistema planetario che ospita uno dei pianeti extrasolari più caldi ...

Lo studio è stato realizzato dai ricercatori dell’IIT-Istituto Italiano di Tecnologia e dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova, con il supporto della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica ...Eccezionale scoperta scientifica della sonda spaziale Cheops dell’Esa – missione a forte partecipazione italiana – che ha scovato un sistema planetario che ospita uno dei pianeti extrasolari più caldi ...