Scoperto il pianeta più cattivo dell' Universo | impossibile anche solo avvicinarsi

(Di lunedì 28 settembre 2020) È statoil; estremo. Wasp-189b, così è stato chiamato dagli astronomi’Agenzia spaziale europea (Esa) che lo hanno scovato grazie al telescopio spaziale Cheops lanciato 8 mesi fa, ed è un vero mostro: grande 1,6 volte Giove, ha un diametro di 224.000 chilometri (quelloa Terra è di 12.700 km) e sulla sua superficie la temperatura raggiunge i 3.200 gradi centigradi, tale da vaporizzare il ferro. Orbita attorno alla sua stella 20 volte; vicino di quanto faccia la Terra attorno al Sole, ma presenta una sola faccia dove è giorno perenne, mentre per contro nell'altra è sempre notte. Con le sue dimensioni, poi, compie in soli 2,7 giorni l'orbita ...

1UnPassante : RT @Agenzia_Italia: Scoperto un pianeta extrasolare ultracaldo più grande di Giove - Agenzia_Italia : Scoperto un pianeta extrasolare ultracaldo più grande di Giove - divulgastra : Scoperto il primo Ultra-Hot Neptune: Ltt 9779b, un vero e proprio 'inferno' di pianeta. - GianlucaOdinson : Spazio: scoperto il primo pianeta extragalattico? Lo studio americano » Scienze Notizie - ziwonauta : Che bella notizia...questo pianeta mi sorprende sempre!! Rarissimo cucciolo di dingo alpino di razza pura scoperto… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperto pianeta

La scoperta potrebbe aiutare a riscrivere la storia del clima sul pianeta rosso e a far luce sull'eventuale esistenza di forme di vita elementare ...Costa Fortuna e Costa Diadema partiranno per crociere di una settimana nelle capitali del Baltico e nei fiordi norvegesi. Insomma, il calendario di Costa Crociere per il 2021 è davvero ricco di itiner ...