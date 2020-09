Scoop del New York Times: Trump ha pagato solamente 750 dollari di tasse nel 2016 (Di lunedì 28 settembre 2020) Secondo documenti fiscali in possesso del NYT, Donald Trump non avrebbe pagato tasse in 10 degli ultimi 15 anni. WASHINGTON – Donald Trump deve fronteggiare lo Scoop pubblicato dal New York Times. Il presidente Usa è nell’occhio del ciclone. Trump, niente tasse per anni Il quotidiano newYorkese ha spiegato di essere venuto in possesso di alcuni dati delle dichiarazioni fiscali degli ultimi 20 anni del presidente americano. Stando a questi documenti, Trump non avrebbe pagato tasse federali sul reddito in 10 degli ultimi 15 anni. 2016, appena 750 dollari… Dai primi dettagli dal New ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 28 settembre 2020) Secondo documenti fiscali in possesso del NYT, Donaldnon avrebbein 10 degli ultimi 15 anni. WASHINGTON – Donalddeve fronteggiare lopubblicato dal New. Il presidente Usa è nell’occhio del ciclone., nienteper anni Il quotidiano newese ha spiegato di essere venuto in possesso di alcuni dati delle dichiarazioni fiscali degli ultimi 20 anni del presidente americano. Stando a questi documenti,non avrebbefederali sul reddito in 10 degli ultimi 15 anni., appena 750… Dai primi dettagli dal New ...

