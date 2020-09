Sconcerti: la Juve si cerca e non si trova. Lontana da quella di Allegri, ha meno qualità di quella di Sarri (Di lunedì 28 settembre 2020) “Ronaldo porta la Juve dove la Juve ancora non esiste. Il pareggio di Roma avviene in modo deludente, il gioco è complesso, non ha luce, Pirlo finisce per cambiare l’intero centrocampo. Una Juve vicina al Sarri involuto d’inizio stagione, soffocata dalla sua metodicità un po’ noiosa, preoccupata di non sbagliare, quindi incapace di inventare“. E’ il commento di Mario Sconcerti, sul Corriere della Sera, al pareggio di ieri sera all’Olimpico, tra Roma e Juventus. Definisce la Juve “scolastica” “Il risultato è una Juve scolastica, che non tira in porta, mai pericolosa davanti a una Roma sveglia e con tre uomini di tecnica superiore (Pedro, Mkhitaryan e Dzeko). Ha sbagliato due ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 settembre 2020) “Ronaldo porta ladove laancora non esiste. Il pareggio di Roma avviene in modo deludente, il gioco è complesso, non ha luce, Pirlo finisce per cambiare l’intero centrocampo. Unavicina alinvoluto d’inizio stagione, soffocata dalla sua metodicità un po’ noiosa, preoccupata di non sbagliare, quindi incapace di inventare“. E’ il commento di Mario, sul Corriere della Sera, al pareggio di ieri sera all’Olimpico, tra Roma entus. Definisce la“scolastica” “Il risultato è unascolastica, che non tira in porta, mai pericolosa davanti a una Roma sveglia e con tre uomini di tecnica superiore (Pedro, Mkhitaryan e Dzeko). Ha sbagliato due ...

