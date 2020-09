Sciopero Trenord del 28 settembre | paralisi della rete ferroviaria fino alle 18

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 settembre 2020) Lunedì 282020, lain Lombardia sciopera d1017:59 (clicca qui per seguire la circolazione in tempo reale). Pertanto i servizi regionali, suburbani, la lunga percorrenza ed il servizio aeroportuale Malpensa express potranno subire variazioni e/o cancellazioni. A proclamare loè il sindacato Or.Sa, che in una nota denuncia: “le continue inadempienze aziendali, il mancato rispetto dei principi cardinecontrattazione, la violazione degli accordi sottoscritti, il mancato rispetto degli accordi in materia di relazioni industriali e l’abuso del ricorso al sistema sanzionatorio, con innumerevoli quanto ingiustificati provvedimenti disciplinari a carico ...