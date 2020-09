Sciopero Trenord 28 settembre | treni a rischio e disagi fino alle 18

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 28 settembre 2020) Lunedì nero per i trasporti: il 28, infatti,ha indetto unoche potrebbe causareai viaggiatori. Si tratta del primo stop dal momento in cui è scoppiata la pandemia di coronavirus: l’indignazione è per il deragliamento a Carnate. Iniziatoore 10, loresterà attivoore 18. Sono possibili, ritardi e cancellazioni, fatta eccezione per le fasce orarie di garanzia.28Lunedì 28/9 perindetto dal sindacato Orsa d1018 la circolazione dei ...