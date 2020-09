Scienza, sbaglia chi non la ritiene importante: è cultura e ha una dignità. Nonostante gli Usa (Di lunedì 28 settembre 2020) Gli Usa sono i maggiori produttori di conoscenza scientifica del pianeta, ma hanno qualche problema con la Scienza. In God we trust (noi abbiamo fede in Dio) ha sostituito E pluribus unum (da molti uno) come motto nazionale, e questo spiega perché il 40% degli statunitensi creda nella creazione, e non accetti l’evoluzione come risposta alla domanda: da dove veniamo? Se la maggioranza dei cittadini è culturalmente inadeguata, allora l’inadeguatezza culturale è nel giusto? Se la maggior parte della popolazione crede che sia il sole a girare attorno alla terra, come ai tempi di Galileo, e solo uno sostiene il contrario, la ragione è comunque di quel solitario. La democrazia funziona bene in presenza di un’alfabetizzazione anche scientifica di tutti i cittadini, grazie ai sistemi di formazione, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Gli Usa sono i maggiori produttori di conoscenza scientifica del pianeta, ma hanno qualche problema con la. In God we trust (noi abbiamo fede in Dio) ha sostituito E pluribus unum (da molti uno) come motto nazionale, e questo spiega perché il 40% degli statunitensi creda nella creazione, e non accetti l’evoluzione come risposta alla domanda: da dove veniamo? Se la maggioranza dei cittadini èlmente inadeguata, allora l’inadeguatezzale è nel giusto? Se la maggior parte della popolazione crede che sia il sole a girare attorno alla terra, come ai tempi di Galileo, e solo uno sostiene il contrario, la ragione è comunque di quel solitario. La democrazia funziona bene in presenza di un’alfabetizzazione anche scientifica di tutti i cittadini, grazie ai sistemi di formazione, ...

