Scatta lo stop al reddito di cittadinanza per un mese: tra ottobre e dicembre coinvolte 630mila famiglie, per il 60% nel Sud (Di lunedì 28 settembre 2020) Il reddito di cittadinanza è arrivato alla boa dei primi 18 mesi. Così a ottobre Scatta, per i beneficiari che lo ricevono fin da aprile 2019, il mese di sospensione previsto dal “decretone” che ha istituito il sussidio e quota 100. Secondo dati elaborati dal Sole 24 Ore, oltre 41omila famiglie vedono scadere già questo mese la prima tranche del sussidio, che oggi spetta a 1,3 milioni di nuclei (sono aumentati del 23% rispetto a gennaio, complici le conseguenze economiche del Covid) per una cifra media di 562 euro. Per altri 100mila nuclei i 18 mesi scadono in ottobre, mentre a novembre e dicembre saranno rispettivamente 83mila e 40mila. Di qui a fine anno, lo stop riguarderà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Ildiè arrivato alla boa dei primi 18 mesi. Così a, per i beneficiari che lo ricevono fin da aprile 2019, ildi sospensione previsto dal “decretone” che ha istituito il sussidio e quota 100. Secondo dati elaborati dal Sole 24 Ore, oltre 41omilavedono scadere già questola prima tranche del sussidio, che oggi spetta a 1,3 milioni di nuclei (sono aumentati del 23% rispetto a gennaio, complici le conseguenze economiche del Covid) per una cifra media di 562 euro. Per altri 100mila nuclei i 18 mesi scadono in, mentre a novembre esaranno rispettivamente 83mila e 40mila. Di qui a fine anno, loriguarderà ...

clikservernet : Scatta lo stop al reddito di cittadinanza per un mese: tra ottobre e dicembre coinvolte 630mila famiglie, per il 60… - Noovyis : (Scatta lo stop al reddito di cittadinanza per un mese: tra ottobre e dicembre coinvolte 630mila famiglie, per il 6… - CorriereTorino : Smog, da ottobre scatta lo stop per i diesel Euro 5 - GINA32451015 : RT @LaStampa: A Sommariva Bosco un insegnante asintomatico (3 classi isolate), un contagio anche a Ceresole (stop a una sola classe). http… - LaStampa : A Sommariva Bosco un insegnante asintomatico (3 classi isolate), un contagio anche a Ceresole (stop a una sola clas… -

Ultime Notizie dalla rete : Scatta stop Smog, da ottobre scatta lo stop per i diesel Euro 5 Corriere della Sera Il paese con 100 positivi su 2300 abitanti: scatta il semi-lockdown

Orune, in provincia di Nuoro, deve fare i conti con una impennata dei contagi negli ultimi giorni. Ma è tutta la Sardegna a essere in ansia dopo il record domenicale di 139 nuovi casi regionali ...

Covid, diverse scuole chiuse nell’Isola. Stop alle lezioni dopo aumento casi

L’impennata di casi di coronavirus in Sardegna – ieri ne sono stati registrati 139 in più – ha portato molti sindaci a firmare ordinanze di chiusura delle scuole per evitare la diffusione del contagio ...

Orune, in provincia di Nuoro, deve fare i conti con una impennata dei contagi negli ultimi giorni. Ma è tutta la Sardegna a essere in ansia dopo il record domenicale di 139 nuovi casi regionali ...L’impennata di casi di coronavirus in Sardegna – ieri ne sono stati registrati 139 in più – ha portato molti sindaci a firmare ordinanze di chiusura delle scuole per evitare la diffusione del contagio ...