Sarebbe questo il mondo – Il nuovo video di Zucchero

Zucchero "SUGAR" FORNACIARI ier, nel giorno del suo 65° compleanno ha regalato ai suoi fan un contributo video inedito "Sarebbe questo IL mondo CHE SOGNAVO DA BAMBINO". Un video girato in Piazza San Marco a Venezia con solo piano e voce. Sarebbe questo il mondo che sognavo da bambino? "Sarei dovuto essere all'Arena di Verona, sul palco, come di solito amo trascorrere i miei compleanni. In mezzo alla mia gente, con la mia musica" ha dichiarato Zucchero "Quest'anno è andata diversamente, ma vorrei che arrivasse forte, attraverso le note, un messaggio che, oggi più che mai, mi sta molto a cuore: un ...

