Salvini: "Ho il torcicollo, non sono contagioso. Febbre? Ho detto di averla perché ero stanco" (Di lunedì 28 settembre 2020) Matteo Salvini, in tour elettorale per i ballottaggi delle Comunali, è tornato a parlare del proprio stato di salute dal palco di Voghera dopo la sua dichiarazione, a Formello, sul suo essere "febbricitante" e sull'indicazione, disattesa, del medico, che gli aveva consigliato di stare a casa. "Ho il torcicollo", ha detto, "non sono contagioso". E ancora: "Perché ho detto di avere la Febbre? Faccio un'ora di cortisone tutti i giorni, non ero proprio lucido e pimpante". Il leader della Lega, in questi giorni, sta postando sui social le foto di se stesso in ospedale.

