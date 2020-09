Salute, lesioni spinali “riparate” con nanotubi di carbonio: osservato recupero motorio (Di lunedì 28 settembre 2020) Ristabilire le capacita’ motorie e la connettivita’ neuronale grazie all’impianto di nanotubi di carbonio nel sito di lesione. E’ questo il risultato di un nuovo lavoro condotto dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati – SISSA e dall’Universita’ di Trieste che premia una collaborazione ultradecennale. Per la prima volta infatti i ricercatori hanno utilizzato impianti di nanomateriali in animali sottoposti a lesione spinale, osservando la ricrescita delle fibre nervose e il ripristino delle funzionalita’ motorie. La ricerca, pubblicata su PNAS – Proceedings of the National Academy of Sciences, dimostra cosi’ le potenzialita’ di approcci terapeutici che sfruttino le proprieta’ meccaniche ed elettriche di scaffold rigenerativi per trattare la zona lesionata. ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 28 settembre 2020) Ristabilire le capacita’ motorie e la connettivita’ neuronale grazie all’impianto didinel sito di lesione. E’ questo il risultato di un nuovo lavoro condotto dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati – SISSA e dall’Universita’ di Trieste che premia una collaborazione ultradecennale. Per la prima volta infatti i ricercatori hanno utilizzato impianti di nanomateriali in animali sottoposti a lesione spinale, osservando la ricrescita delle fibre nervose e il ripristino delle funzionalita’ motorie. La ricerca, pubblicata su PNAS – Proceedings of the National Academy of Sciences, dimostra cosi’ le potenzialita’ di approcci terapeutici che sfruttino le proprieta’ meccaniche ed elettriche di scaffold rigenerativi per trattare la zona lesionata. ...

