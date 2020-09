Salerno, scuole chiuse per maltempo: la Lega critica il sindaco Napoli (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Dopo la disastrosa organizzazione della riapertura delle scuole da parte del governo del PD, lo spericolato rinvio dell’inizio dell’anno scolastico in Campania deciso dal centrosinistra di De Luca, anche l’amministrazione cittadina del Partito Democratico riesce a creare ancora più confusione tra le famiglie e gli studenti salernitani comunicando, praticamente di notte, di voler lasciare le scuole chiuse a causa delle condizioni meteo” commenta così la scelta del sindaco Vincenzo Napoli di lasciare chiuse le scuole di ogni ordine e grado il coordinatore salernitano della Lega Rosario Peduto. Scelta che, precisa Peduto, viene contestata non tanto ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “Dopo la disastrosa organizzazione della riapertura delleda parte del governo del PD, lo spericolato rinvio dell’inizio dell’anno scolastico in Campania deciso dal centrosinistra di De Luca, anche l’amministrazione cittadina del Partito Democratico riesce a creare ancora più confusione tra le famiglie e gli studenti salernitani comunicando, praticamente di notte, di voler lasciare lea causa delle condizioni meteo” commenta così la scelta delVincenzodi lasciareledi ogni ordine e grado il coordinatore salernitano dellaRosario Peduto. Scelta che, precisa Peduto, viene contestata non tanto ...

