Salerno nella morsa del maltempo. Scuole chiuse (Di lunedì 28 settembre 2020) di Erika Noschese “Stiamo facendo tutto il possibile ma il problema non è la cattiva manutenzione, di quello ce ne occupiamo”. E’ categorico l’assessore all’Ambiente Angelo Caramanno che ieri pomeriggio ha riunito il centro operativo comunale per fare il punto della situazione, dopo la seconda ondata eccezionale di maltempo che ha colpito tutta la provincia di Salerno. nella serata di ieri, infatti, il Coc ha disposto – per l’intera giornata di oggi – la chiusura di tutte le Scuole di ogni ordine e grado e degli asili, dei cimiteri, dei parchi proprio per tenere sotto controllo la situazione in città. “Dobbiamo verificare quello che da qualche giorno sta accadendo – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente – Le condizioni ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 28 settembre 2020) di Erika Noschese “Stiamo facendo tutto il possibile ma il problema non è la cattiva manutenzione, di quello ce ne occupiamo”. E’ categorico l’assessore all’Ambiente Angelo Caramanno che ieri pomeriggio ha riunito il centro operativo comunale per fare il punto della situazione, dopo la seconda ondata eccezionale diche ha colpito tutta la provincia diserata di ieri, infatti, il Coc ha disposto – per l’intera giornata di oggi – la chiusura di tutte ledi ogni ordine e grado e degli asili, dei cimiteri, dei parchi proprio per tenere sotto controllo la situazione in città. “Dobbiamo verificare quello che da qualche giorno sta accadendo – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente – Le condizioni ...

Yogaolic : RT @mattinodinapoli: #suicidio in Cilento, 80enne si ammazza nella cantina con più #coltellate al petto - 6NIVOAQE6cqdJFt : RT @mattinodinapoli: #suicidio in Cilento, 80enne si ammazza nella cantina con più #coltellate al petto - patriziarutigl1 : RT @mattinodinapoli: #suicidio in Cilento, 80enne si ammazza nella cantina con più #coltellate al petto - mattinodinapoli : #suicidio in Cilento, 80enne si ammazza nella cantina con più #coltellate al petto - occhio_notizie : Cava de' Tirreni, tre auto in fiamme nella notte: paura a Passiano -