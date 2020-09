Sale la tensione nel Caucaso meridionale

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 28 settembre 2020) Nel conflitto tra Armenia e Azerbaigian continua ad aumentare il numero delle vittime. Il numero di morti raggiunti fino ad ora e di almeno 40 persone tra militari e civili. Il bilancio viene proposto da parte dell’Armenia in una nota scritta dal ministro della difesa della provincia di Nagorno-Karabakh. Le vittime sono in buona parte militari armeni separatisti morti nella giornata di ieri e nella prima mattinata di oggi. Vittime anche sul fronte azerbaigiano: 5 sono i morti tra i civili. L’Azerbaigian non ha ancora comunicato il numero delle proprie vittime. Rimane dunque alta laal confine tra le due regioni. Le motivazioni della ripresa degli scontri nella zona delva ricercata nella controffensiva che l’esercito dell’Azerbaigian avrebbe lanciato nei confronti dei separatisti armeni nella zona di ...