Romina Power in barca | pomeriggio d’amore per l’ex moglie di Al Bano FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 28 settembre 2020)trascorre unincon Yari e Thea In questo ultimo periodoè particolarmente attiva sul suo account Instagra. Infatti, la nota cantante statunitense tiene sempre aggiornati il suo folto numero di follower con dellee video. Dopo l’appello e la protesta per la realizzazione di un depuratore a Manduria, comune in provincia di Taranto, l’ex di Alnelle ultime ore ha condiviso un nuovo contenuto. Nello specifico ha postato degli scatti che mostra il suo secondogenito Yari Carrisi e la fidanzata Thea Crudi. “Ho trascorso un bellissimodi metà settembre incon Yari e Thea”, ha scritto la professionista americana come ...