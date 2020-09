Romina Power i vestiti e il mistero della tuta: trattenete le lacrime con queste [FOTO] capirete… (Di lunedì 28 settembre 2020) Romina Power, cantante statunitense che debutta a soli tredici anni nel mondo del cinema, inizia la sua carriera nella capitale nel 1967. Partecipa alle riprese del film Nel sole dove incontra il cantante Albano Carrisi con il quale si sposa nel Luglio del 1967 e condivide il suo percorso artistico pur mantenendo il suo status d’icona dell’eleganza. Negli anni la star è cambiata e con lei il suo stile, che ha vissuto le trasformazione più eclettiche. Conosciuta in gioventù per per i suoi look rilassati e confortevoli, caratterizzati da vestiti lunghi come i suoi capelli e da cinture appariscenti, oggi la Power si fa apprezzare per i suoi abiti a tre pezzi: pantalone, top e poncho asimmetrico, conservando un gusto impeccabile per l’accostamento dei ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 28 settembre 2020), cantante statunitense che debutta a soli tredici anni nel mondo del cinema, inizia la sua carriera nella capitale nel 1967. Partecipa alle riprese del film Nel sole dove incontra il cantante Albano Carrisi con il quale si sposa nel Luglio del 1967 e condivide il suo percorso artistico pur mantenendo il suo status d’icona dell’eleganza. Negli anni la star è cambiata e con lei il suo stile, che ha vissuto le trasformazione più eclettiche. Conosciuta in gioventù per per i suoi look rilassati e confortevoli, caratterizzati dalunghi come i suoi capelli e da cinture appariscenti, oggi lasi fa apprezzare per i suoi abiti a tre pezzi: pantalone, top e poncho asimmetrico, conservando un gusto impeccabile per l’accostamento dei ...

