Roma, ufficiale il divorzio con Baldissoni: “dimissioni dalla carica di vicepresidente” (Di lunedì 28 settembre 2020) La notizie era nell’aria e adesso è arrivata l’ufficialità, Mauro Baldissoni lascia la Roma. La conferma è arrivata direttamente dal club giallorosso. “L’AS Roma e l’avvocato Mauro Baldissoni comunicano di aver risolto anticipatamente il proprio rapporto di lavoro. Conseguentemente, nel pomeriggio di lunedì, Baldissoni ha rassegnato le proprie dimissioni, con effetto immediato, dalla carica di consigliere e vicepresidente della Società, nonché da tutte le altre cariche da lui detenute nelle società da essa partecipate oltre che nelle altre società del gruppo NEEP Roma Holding SpA. Baldissoni è entrato a far parte della ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 28 settembre 2020) La notizie era nell’aria e adesso è arrivata l’ufficialità, Maurolascia la. La conferma è arrivata direttamente dal club giallorosso. “L’ASe l’avvocato Maurocomunicano di aver risolto anticipatamente il proprio rapporto di lavoro. Conseguentemente, nel pomeriggio di lunedì,ha rassegnato le proprie dimissioni, con effetto immediato,di consigliere e vicepresidente della Società, nonché da tutte le altre cariche da lui detenute nelle società da essa partecipate oltre che nelle altre società del gruppo NEEPHolding SpA.è entrato a far parte della ...

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Ufficiale, Verona-Roma 3-0 a tavolino Questa la decisione del giudice sportivo #SkySport #SerieA… - bornjuventino : RT @tvdellosport: ?? UFFICIALE #Roma, separazione consensuale con il vicepresidente #Baldissoni Il dirigente era arrivato in giallorosso… - forzaroma : #Baldissoni saluta: 'Auguro a Friedkin di portare la Roma al successo' #ASRoma - riccardo_casoli : RT @romatube_it: ?? UFFICIALE: BALDISSONI RESCINDE IL CONTRATTO CON LA ROMA?? ???Come valutate il suo operato di questi 9 anni? #ASRoma #B… - teladoiotokyo : AS Roma e Mauro Baldissoni risolvono anticipatamente il proprio rapporto di lavoro (Nota Ufficiale): Il comunicato… -