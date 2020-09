Roma, Totti visita in ospedale Ilenia: la 20enne si era svegliata dal coma con la sua voce (Di lunedì 28 settembre 2020) “Caro Francesco cosa aspettiamo? Ti aspettiamo con ansia, Ilenia ti sta aspettando”. Era questo l’appello, riportato dal Corriere dello Sport, che i genitori di Ilenia avevano fatto al Capitano qualche giorno fa. E Francesco Totti non se lo è fatto ripetere due volte: questa mattina è andato al Policlinico Gemelli e ha fatto una sorpresa ad Ilenia, la giovane ragazza che dopo 9 mesi di coma si è svegliata. Si, perché Francesco Totti con il suo video messaggio ha sicuramente contributo al risveglio della giovane. “Ilenia non mollare, ce la farai, siamo tutti con te” è con queste parole che aveva cercato di essere vicino a Ilenia Matilli, una giovane ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 settembre 2020) “Caro Francesco cosa aspettiamo? Ti aspettiamo con ansia,ti sta aspettando”. Era questo l’appello, riportato dal Corriere dello Sport, che i genitori diavevano fatto al Capitano qualche giorno fa. E Francesconon se lo è fatto ripetere due volte: questa mattina è andato al Policlinico Gemelli e ha fatto una sorpresa ad, la giovane ragazza che dopo 9 mesi disi è. Si, perché Francescocon il suo video messaggio ha sicuramente contributo al risveglio della giovane. “non mollare, ce la farai, siamo tutti con te” è con queste parole che aveva cercato di essere vicino aMatilli, una giovane ...

