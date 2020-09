Roma | nuova illuminazione a led ai giardini di San Basilio

Leggi su iltempo

(Di lunedì 28 settembre 2020)(ITALPRESS) – Unae riqualificazione deidi San. L'inaugurazione alla presenza del sindaco di, Virginia Raggi, dell'Amministratore Delegato di ACEA, Giuseppe Gola, del prefetto di, Matteo Piantedosi, del questore di, Carmine Esposito, e di Don Antonio Coluccia, fondatore dell'Opera Don Giustino.Ottantotto i nuovi lampioni collocati neidi Via Recanati, Via Tranfo, Via Mechelli e Via Folchi; recuperati la Fontana della Balena, illuminata da 6 proiettori e il labirinto per bambini, nel quartiere di San. Una festa per il quartiere con l'esibizione della Banda musicale del Corpo della Polizia Locale di ...