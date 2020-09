Roma-Juventus, Zazzaroni attacca: “Pirlo fantasioso, tre giocatori fuori ruolo” (Di lunedì 28 settembre 2020) Piovono critiche su Andrea Pirlo dopo Roma–Juventus, gara che i bianconeri sono riusciti a non perdere grazie ad una straordinaria doppietta di Cristiano Ronaldo. Nonostante una partita al di sotto delle aspettative da parte della quasi totalità dei calciatori dei campioni d’Italia, la Juve esce dal campo dello Stadio Olimpico con un punto in tasca e tanti rimpianti per un match sprecato a causa di notevoli problemi in entrambe le fasi. Sotto le ire del pubblico e degli addetti ai lavori, oltre ad un disastroso Rabiot, anche il mister della Vecchia Signora, reo di non aver preparato a dovere il big match contro i capitolini. LEGGI ANCHE: Roma-Juventus 2-2, highlights: le azioni e i gol del match (VIDEO) LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Paganini annuncia: quattro nomi ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Piovono critiche su Andrea Pirlo dopo, gara che i bianconeri sono riusciti a non perdere grazie ad una straordinaria doppietta di Cristiano Ronaldo. Nonostante una partita al di sotto delle aspettative da parte della quasi totalità dei calciatori dei campioni d’Italia, la Juve esce dal campo dello Stadio Olimpico con un punto in tasca e tanti rimpianti per un match sprecato a causa di notevoli problemi in entrambe le fasi. Sotto le ire del pubblico e degli addetti ai lavori, oltre ad un disastroso Rabiot, anche il mister della Vecchia Signora, reo di non aver preparato a dovere il big match contro i capitolini. LEGGI ANCHE:2-2, highlights: le azioni e i gol del match (VIDEO) LEGGI ANCHE: Calciomercato, Paganini annuncia: quattro nomi ...

