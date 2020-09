Roma. In ‘pellegrinaggio’ per le varie zone della città per abbandonare rifiuti pericolosi: beccato e denunciato (VIDEO) (Di lunedì 28 settembre 2020) Un uomo di 50 anni è stato denunciato dalla Polizia Locale di Roma Capitale per aver sversato illegalmente decine di sacchi di tipo industriale contenenti rifiuti pericolosi speciali, residui di lavori edili e scarti di cantiere in varie località della Capitale. Gli agenti del NAD (Nucleo Ambiente e Decoro) della Polizia Locale, nel corso delle indagini avviate per risalire al responsabile dell’abbandono di rifiuti pericolosi, rinvenuti nell’area compresa tra la stazione ferroviaria “Togliatti” e la via Collatina Vecchia“ ,hanno individuato almeno altre due aree, nel quadrante sud della Capitale, dove il 50enne di nazionalità italiana era solito gettare lamiere, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 settembre 2020) Un uomo di 50 anni è statodalla Polizia Locale diCapitale per aver sversato illegalmente decine di sacchi di tipo industriale contenentispeciali, residui di lavori edili e scarti di cantiere inlocalitàCapitale. Gli agenti del NAD (Nucleo Ambiente e Decoro)Polizia Locale, nel corso delle indagini avviate per risalire al responsabile dell’abbandono di, rinvenuti nell’area compresa tra la stazione ferroviaria “Togliatti” e la via Collatina Vecchia“ ,hanno individuato almeno altre due aree, nel quadrante sudCapitale, dove il 50enne di nazionalità italiana era solito gettare lamiere, ...

