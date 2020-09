Roma: crolla l’ennesimo albero (FOTO) (Di lunedì 28 settembre 2020) Ancora rami caduti a Roma. Pochi minuti fa a crollare – in zona Tufello – un grosso ramo sulla carreggiata, che ha parzialmente ostruito ed interrotto la strada. 1 di 3 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 settembre 2020) Ancora rami caduti a. Pochi minuti fa are – in zona Tufello – un grosso ramo sulla carreggiata, che ha parzialmente ostruito ed interrotto la strada. 1 di 3 ...

aranciaverde : RT @DisastroRaggi: Il Messaggero Mobile: Roma, crolla albero, 19enne salva per miracolo. Il padre: «Stava per morire». Il marito della Ragg… - CorriereCitta : Roma: crolla l’ennesimo albero (FOTO) - DisastroRaggi : Il Messaggero Mobile: Roma, crolla albero, 19enne salva per miracolo. Il padre: «Stava per morire». Il marito della… - AndreaLompio53 : @FurioGarbagnati @repubblica Essì, perchè invece vedere tutte le altre meraviglie artistiche dell'Italia andare in… - CorriereCitta : Roma, paura in una scuola materna: crolla la vetrata e colpisce una maestra -

Ultime Notizie dalla rete : Roma crolla Roma, gazebo crolla al parco giochi: 3 anni fa nella stessa zona un bimbo rimase ferito Il Messaggero Con l'impiegato in smart working crolla tutto il mattone

Il lavoro da remoto ha svuotato gli uffici e l’investimento nei grandi palazzi perde valore. Così diventa incerto il futuro di un settore cruciale per l’economia. Ecco come si stanno muovendo le grand ...

Roland Garros: Errani e Paolini volano. Tre italiane al secondo turno dopo 4 anni

Tennis | Featured, Roland Garros | Grande giornata per le due giocatrici azzurre. Sara Errani torna a vincere un match in un torneo Slam dopo oltre 3 anni. Per Jasmine Paolini, invece, è il primo succ ...

Il lavoro da remoto ha svuotato gli uffici e l’investimento nei grandi palazzi perde valore. Così diventa incerto il futuro di un settore cruciale per l’economia. Ecco come si stanno muovendo le grand ...Tennis | Featured, Roland Garros | Grande giornata per le due giocatrici azzurre. Sara Errani torna a vincere un match in un torneo Slam dopo oltre 3 anni. Per Jasmine Paolini, invece, è il primo succ ...