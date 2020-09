Roma, corse ‘bestiali’ in autobus: pecora e maiale a bordo (VIDEO) (Di lunedì 28 settembre 2020) Si, avete visto bene, quelli a bordo dell’autobus non sono due passeggeri comuni: si tratta di una pecora e di un maialino! I due animali sono stati ripresi da un altro passeggero a bordo della linea 170 dell’Atac, a Roma, la mattina di domenica 27 settembre. La pecora e il maialino, con tanto di guinzaglio, erano in compagnia delle loro padrone sul bus che dalla Stazione Termini arriva all’Eur, in Piazzale dell’Agricoltura. VIDEO da Facebook di: Fabrizio D’Arcangelo Roma, corse ‘bestiali’ in autobus: pecora e maiale a bordo (VIDEO) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 settembre 2020) Si, avete visto bene, quelli adell’non sono due passeggeri comuni: si tratta di unae di un maialino! I due animali sono stati ripresi da un altro passeggero adella linea 170 dell’Atac, a, la mattina di domenica 27 settembre. Lae il maialino, con tanto di guinzaglio, erano in compagnia delle loro padrone sul bus che dalla Stazione Termini arriva all’Eur, in Piazzale dell’Agricoltura.da Facebook di: Fabrizio D’Arcangelo‘bestiali’ in) su Il Corriere della Città.

