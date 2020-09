Roma, c'è l'addio di Baldissoni: il vicepresidente si dimette con effetto immediato (Di lunedì 28 settembre 2020) E' stato l'uomo immagine della Roma di Di Benedetto prima e Pallotta poi. Da semplice Romanista che, fin da ragazzino, era abbonato in tribuna Tevere a vice presidente del club, Mauro Baldissoni ha ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 28 settembre 2020) E' stato l'uomo immagine delladi Di Benedetto prima e Pallotta poi. Da semplicenista che, fin da ragazzino, era abbonato in tribuna Tevere a vice presidente del club, Mauroha ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma è Roma, «Più poteri per la Capitale». Cresce l'idea del referendum Il Messaggero ROMA - Il vicepresidente Baldissoni rassegna le dimissioni

La Roma e il suo vicepresidente Mauro Baldissoni hanno "risolto anticipatamente il rapporto di lavoro". Lo rende noto il club giallorosso con una nota sui propri social. "Conseguentemente, nel pomerig ...

