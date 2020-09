Roland Garros, Sonego, Giustino, Errani e Paolini al secondo turno (Di lunedì 28 settembre 2020) Roland Garros, i risultati di lunedì 28 settembre 2020. Sonego, Giustino ed Errani avanti. Si fermano Caruso e Fognini. PARIGI (FRANCIA) – Roland Garros, i risultati di lunedì 28 settembre 2020. Seconda giornata importante a Parigi per gli azzurri che continuano ad ottenere risultati importanti sia in campo maschile che in quello femminile. Un primo turno che non regala particolari sorprese tra i big se non l’eliminazione del canadese Auger-Aliassime che ha perso contro il giapponese Nishioka. Due italiani al secondo turno Sono cinque gli italiani (per ora) al secondo turno. Dopo il tris della prima giornata, il pass è stato ottenuto anche da ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 28 settembre 2020), i risultati di lunedì 28 settembre 2020.edavanti. Si fermano Caruso e Fognini. PARIGI (FRANCIA) –, i risultati di lunedì 28 settembre 2020. Seconda giornata importante a Parigi per gli azzurri che continuano ad ottenere risultati importanti sia in campo maschile che in quello femminile. Un primoche non regala particolari sorprese tra i big se non l’eliminazione del canadese Auger-Aliassime che ha perso contro il giapponese Nishioka. Due italiani alSono cinque gli italiani (per ora) al. Dopo il tris della prima giornata, il pass è stato ottenuto anche da ...

