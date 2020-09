Roland Garros, maratona eroica per Giustino. Ok Sonego, out Fognini (Di lunedì 28 settembre 2020) Lorenzo Giustino vince 18-16 al 5° contro Moutet ed accede al 2° turno del Roland Garros. Bene Sonego, esordio ok per Nadal. Saluta Fognini L’Italia scrive una bella pagina al Roland Garros: Lorenzo Giustino vince la sua prima partita in un grande Slam e lo fa al termine di una maratona epica contro il francese Moutet. Il match era stato sospeso nella serata di ieri al terzo set (0-6 7-6 4-3 il punteggio per l’azzurro) ed è proseguito nel pomeriggio odierno. Il napoletano è riuscito a portarsi avanti nel conto dei set, chiudendo 7-6 al tiebreak, salvo poi subire un 2-6 al quarto. Nel quinto e decisivo set, si va ad oltranza: Giustino spreca un vantaggio di 4-0 e si fa raggiungere. Da ... Leggi su zon (Di lunedì 28 settembre 2020) Lorenzovince 18-16 al 5° contro Moutet ed accede al 2° turno del. Bene, esordio ok per Nadal. SalutaL’Italia scrive una bella pagina al: Lorenzovince la sua prima partita in un grande Slam e lo fa al termine di unaepica contro il francese Moutet. Il match era stato sospeso nella serata di ieri al terzo set (0-6 7-6 4-3 il punteggio per l’azzurro) ed è proseguito nel pomeriggio odierno. Il napoletano è riuscito a portarsi avanti nel conto dei set, chiudendo 7-6 al tiebreak, salvo poi subire un 2-6 al quarto. Nel quinto e decisivo set, si va ad oltranza:spreca un vantaggio di 4-0 e si fa raggiungere. Da ...

Eurosport_IT : Seconda giornata del Roland-Garros! ?? ???? Oggi in campo 5 azzurri ma anche Rafa Nadal e Dominic Thiem ?? Tutti i ma… - Eurosport_IT : L'azzurra batte 6-4 6-3 la n° 97 al mondo e accede al secondo turno di uno Slam per la prima volta in carriera ?? ????… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Roland-Garros, 1T: Giustino vince 18-16 al 5° set Battuto in 6 ore il francese Corentin Moutet… - Eurosport_IT : È il secondo match più lungo della storia del @rolandgarros ?? #EurosportTENNIS | #RolandGarros - vannuccidavide : RT @LucaFiorino24: Lorenzo Giustino ???? nella storia! 18-16 al quinto set contro Moutet per la vittoria più bella di sempre dell’azzurro. L… -