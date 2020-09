Roland Garros, esordio super per Sinner: domina il numero 12 al mondo Goffin. Le immagini (Di lunedì 28 settembre 2020) Dominio in campo per il 19enne azzurro, Jannik Sinner, che all’esordio al Roland Garros ha superato per 3 set a 0 (7-5, 6-0, 6-3) il numero 12 al mondo, David Goffin. Avanti anche Stefano Travaglia e Marco Cecchinato, fuori Andreas Seppi mentre il match che vedeva Lorenzo Giustino avanti per 2 set a 1 contro Corentin Moutet è stato sospeso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Dominio in campo per il 19enne azzurro, Jannik, che all’alhaato per 3 set a 0 (7-5, 6-0, 6-3) il12 al, David. Avanti anche Stefano Travaglia e Marco Cecchinato, fuori Andreas Seppi mentre il match che vedeva Lorenzo Giustino avanti per 2 set a 1 contro Corentin Moutet è stato sospeso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

