Roland Garros 2020, Wilander critica Murray. Lui risponde con ironia (FOTO) (Di lunedì 28 settembre 2020) Botta e risposta tra Mats Wilander e Andy Murray dopo la sconfitta dello scozzese al primo turno contro Stan Wawrinka al Roland Garros. “Sono preoccupato per Andy Murray – ha detto l’attuale opinionista di Eurosport – Sarei felice di sentirgli spiegare le sue ragioni per continuare a giocare, illudendoci che un giorno tornerà quello di una volta. Continuo a restare un po’ deluso, ha il diritto di fare quello che sta facendo? Perché? Io ho provato a tornare al top e non avrei dovuto, è stato il più grande errore della mia carriera. Credo che Andy Murray dovrebbe smettere di pensare a sé stesso e iniziare a pensare a chi era. Ha il diritto di continuare a togliere wildcard ai più giovani?”. Lascia spazio a poche ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020) Botta e risposta tra Matse Andydopo la sconfitta dello scozzese al primo turno contro Stan Wawrinka al. “Sono preoccupato per Andy– ha detto l’attuale opinionista di Eurosport – Sarei felice di sentirgli spiegare le sue ragioni per continuare a giocare, illudendoci che un giorno tornerà quello di una volta. Continuo a restare un po’ deluso, ha il diritto di fare quello che sta facendo? Perché? Io ho provato a tornare al top e non avrei dovuto, è stato il più grande errore della mia carriera. Credo che Andydovrebbe smettere di pensare a sé stesso e iniziare a pensare a chi era. Ha il diritto di continuare a togliere wildcard ai più giovani?”. Lascia spazio a poche ...

Eurosport_IT : Seconda giornata del Roland-Garros! ?? ???? Oggi in campo 5 azzurri ma anche Rafa Nadal e Dominic Thiem ?? Tutti i ma… - sportface2016 : #RolandGarros - Botta e risposta tra #Wilander e #Murray - GizChinait : #OPPO ha collegato i migliori tennisti del domani in videochiamata 5G per il Roland-Garros #OPPOFindX2Pro… - Ubitennis : Roland Garros, le parole dei protagonisti del Day 1. Paire: 'Sono felice di poter giocare il torneo di casa'… - ilPostSport : Le foto degli spalti ripopolati (più o meno timidamente) dopo mesi di restrizioni, tra il calcio europeo, il Roland… -