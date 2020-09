Rimproverati perché senza mascherina, scatenano rissa in un supermercato a Crema (Di lunedì 28 settembre 2020) È successo in un centro commerciale a Crema. Due uomini hanno scatenato una rissa lanciando cestini, poi uno dei due è uscito dal negozio ed è ritornato con un cric. I due facinorosi sono stati poi fermati dalla polizia. Agenzia Vista  Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 settembre 2020) È successo in un centro commerciale a. Due uomini hanno scatenato unalanciando cestini, poi uno dei due è uscito dal negozio ed è ritornato con un cric. I due facinorosi sono stati poi fermati dalla polizia. Agenzia Vista 

MediasetTgcom24 : Coronavirus, rimproverati perché non portano la mascherina: maxi-rissa in un supermercato di Crema… - Mario84441682 : Rimproverati perché non indossavano la mascherina, scatta la rissa al ce... - RoxLory : RT @Alexanderxxvii1: Coronavirus, rimproverati perché non portano la mascherina: maxi-rissa in un supermercato di Crema - RoxLory : RT @SecolodItalia1: Rimproverati all’ipermercato perché senza mascherina minacciano il vigilante con un cric (video) - NewsMondo1 : Rimproverati perché senza mascherina, rissa in un supermercato a Crema (VIDEO). Cobas: “Diversi i problemi di ordin… -

Ultime Notizie dalla rete : Rimproverati perché “Hanno dato il Nobel a Simon perché il romanzo è morto?” Pangea.news