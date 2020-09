Riflettere sull’identità alla Milano Fashion Week

Leggi su iodonna

(Di lunedì 28 settembre 2020) Sessantaquattro sfilate, ventitré fisiche e quarantuno digitali, più presentazioni, appuntamenti e cocktail per un totale di centocinquantanove eventi in calendario.e lavogliono davvero tornare. Ed ecco una settimana della moda ridotta, sì, ma molto più densa di progetti rispetto a quelle di New York e Londra, dove quasi tutto è andato in onda in streaming, e Parigi, dove il governo ha appena emanato nuove restrizioni per contenere la risalita dei contagi e laimminente non ha ancora contorni chiari. Distanziamento, ingressi contingentati, mascherine, tutto al proprio posto, e l’ultimo giorno arrivano i complimenti del sindaco Beppe Sala che sull’argomento “ripartire-o-non-ripartire” sta ...