Riapre il "Lungomare liberato": l'era De Magistris è finita, nessuno la rimpiangerà (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nove anni e mezzo, ci sarebbe da farci un film, un film tragicomico. Tanto è durata la narrazione del "Lungomare liberato", la chiusura alle auto di via Partenope che ha rappresentato il simbolo dell'amministrazione comunale di Luigi De Magistris. Da questa mattina in via Partenope sono tornate le auto, perché i crolli hanno provocato la chiusura della Galleria Vittoria, in entrambi i sensi di marcia. Marcia, come la città, questa Napoli dilaniata dalla approssimazione amministrativa, abbandonata a se stessa da una giunta, anzi due, anzi centomila (De Magistris in nove anni e mezzo ha cambiato un numero di assessori ormai infinito) che andranno a collocarsi ai primissimi posti nella classifica delle peggiori amministrazioni comunali che Napoli abbia mai avuto.

