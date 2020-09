Riapertura stadi, la Serie A: “si può e si deve fare. Si rischia il collasso, possiamo avvicinarci al 25%” (Di lunedì 28 settembre 2020) Un argomento molto caldo legato al mondo del calcio è quello della Riapertura degli stadi, le prime giornate in Serie A hanno regalato spettacolo ma senza la presenza del pubblico o con appena 1000 spettatori continuare a giocare ha poco senso anche per una questione economica. Per questo motivo si sta provando ad aumentare le presenze. Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, è intervenuto a Radio Anch’io lo Sport, in onda su Radio Rai, “Siamo tutti allineati su una ripresa attenta alle curve dell’epidemia. Pensiamo che possiamo avvicinarci al 25% con step intermedi, l’obiettivo è ripartire con buon senso, senza forzare. Il calcio non vuole un trattamento privilegiato, ma nemmeno svantaggiato. Gli stadi ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 28 settembre 2020) Un argomento molto caldo legato al mondo del calcio è quello delladegli, le prime giornate inA hanno regalato spettacolo ma senza la presenza del pubblico o con appena 1000 spettatori continuare a giocare ha poco senso anche per una questione economica. Per questo motivo si sta provando ad aumentare le presenze. Luigi De Siervo, amministratore delegato dellaA, è intervenuto a Radio Anch’io lo Sport, in onda su Radio Rai, “Siamo tutti allineati su una ripresa attenta alle curve dell’epidemia. Pensiamo cheal 25% con step intermedi, l’obiettivo è ripartire con buon senso, senza forzare. Il calcio non vuole un trattamento privilegiato, ma nemmeno svantaggiato. Gli...

capuanogio : No ufficiale del Comitato Tecnico Scientifico alla riapertura parziale degli #stadi. Respinto il documento delle Re… - Agenzia_Ansa : La scienza contro la riapertura degli stadi: 'Da irresponsabili' VIDEO #ANSA - capuanogio : Il ministro Speranza contrario e oggi il CTS boccerà il piano per la riapertura parziale degli #stadi: “Il calcio n… - CalcioWeb : Riapertura stadi, la #SerieA: 'si può e si deve fare. Si rischia il collasso, possiamo avvicinarci al 25%' - - gazzettaGranata : De Siervo: ‘Riapertura stadi? Si può e si deve fare, il calcio non sia svantaggiato. Il sistema rischia il collasso… -