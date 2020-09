Riapertura stadi, De Siervo: “Nei prossimi mesi obiettivo 25% della capienza” (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Comitato Tecnico Scientifico da una parte, la Lega e le Regioni dall’altra. Per la riparatura parziale degli stadi è un tira e molla tra due fronti, per ora ha prevalso la linea della prudenza. Gli impianti sportivi hanno segnato un primo passo verso il ritorno alla normalità dando la possibilità a 1000 tifosi, al momento scelti dalle società, di accedere allo stadio. Ma al momento non si va oltre. La proposta della Lega Calcio, appoggiata dalle Regioni, era quella di aumentare la capienza al 25%. Un proposito bocciato però dal Comitato Tecnico Scientifico, che ha negato la Riapertura parziale degli stadi a causa delle condizioni epidemiologiche ancora incerte. Luigi De Siervo, ad della Lega Calcio Serie A, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Comitato Tecnico Scientifico da una parte, la Lega e le Regioni dall’altra. Per la riparatura parziale degliè un tira e molla tra due fronti, per ora ha prevalso la lineaprudenza. Gli impianti sportivi hanno segnato un primo passo verso il ritorno alla normalità dando la possibilità a 1000 tifosi, al momento scelti dalle società, di accedere alloo. Ma al momento non si va oltre. La propostaLega Calcio, appoggiata dalle Regioni, era quella di aumentare la capienza al 25%. Un proposito bocciato però dal Comitato Tecnico Scientifico, che ha negato laparziale deglia causa delle condizioni epidemiologiche ancora incerte. Luigi De, adLega Calcio Serie A, ...

PietroMazzara : Ad integrazione del tweet precedente, non c’è solo #Agnelli a Casa #Milan, ma anche rappresentanti di altri club, c… - capuanogio : No ufficiale del Comitato Tecnico Scientifico alla riapertura parziale degli #stadi. Respinto il documento delle Re… - Agenzia_Ansa : La scienza contro la riapertura degli stadi: 'Da irresponsabili' VIDEO #ANSA - italiaserait : Riapertura stadi, De Siervo: “Nei prossimi mesi obiettivo 25% della capienza” - Fedeshi_ : RT @Resenzatrono: io dico NO alla riapertura degli stadi!! seguitemi per altri referendum???? -